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16:48, 1 сентября 2023Ценности

Блогерша показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице

Фото: Unsplash

Блогерша Присцилла Тах из США показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

По словам инфлюэнсерши, улучшить состояние кожи при акне и постакне ей помогла рисовая вода. Приготовить ее можно, замочив полстакана зерен в двух-трех стаканах воды, либо отварив злаки в двойной порции воды. Полученную жидкость потребуется процедить и поместить в холодильник перед применением, отметила девушка.

На размещенных кадрах Тах продемонстрировала, как наносит средство на лицо с помощью разбрызгивателя. «Моя кожа выглядит не такой тусклой, а ее оттенок стал более ровным, угревые высыпания менее заметны и больше нет кистозных прыщей», — заявила автор видео.

Ранее российская актриса Наталья Бардо раскрыла способ избавиться от прыщей и других косметических дефектов. Она добилась чистой и ровной кожи после отказа от молочных продуктов и перехода на еду без глютена.

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    Алина Гостева
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