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11:46, 23 августа 2023Ценности

Российская актриса раскрыла простой способ избавиться от прыщей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Наталья Бардо раскрыла простой способ избавиться от прыщей и других косметических дефектов. Соответствующую информацию она рассказала в историях своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из опубликованных снимков 35-летняя звезда показала кожу с многочисленными высыпаниями. «Как я питаюсь, можно сразу увидеть на лице. Ненавижу прыщи», — посетовала она.

При этом знаменитость объяснила, что такой внешний вид связан с частыми съемками, отсутствием режима сна и неправильным питанием. «Я знаю, как надо питаться, чтобы иметь идеальную кожу, но я так понимаю тех, кто мучается с прыщами или тусклым цветом лица», — заявила Бардо.

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Как утверждает артистка, она добилась чистой и ровной кожи после отказала от молочных продуктов и перехода на еду без глютена. Актрисе пришлось перестать употреблять каши, белый хлеб, сахар, фастфуд и закуски. «Покажу, как прыщи будут сами самоуничтожаться», — иронично высказалась она.

Ранее в августе популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) показала фото без фильтров и вызвала споры в сети. 25-летняя инфлюэнсерша опубликовала два кадра, на одном из которых предстала без фотошопа, продемонстрировав прыщи и неровности на теле.

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    Екатерина Ештокина
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