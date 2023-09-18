Россиянка забронировала поездку через приложение и потеряла полмиллиона рублей

В Озерске девушка забронировала поездку и потеряла полмиллиона рублей

В Озерске в Челябинской области 23-летняя местная жительница забронировала поездку в пригород через популярное приложение поиска попутчиков и потеряла около 550 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Водитель отправил ей ссылку для подтверждения бронирования и внесения предоплаты. Девушка перешла по ссылке и ввела данные своей карты. После этого ей позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитной организации. Он сообщил о заявке на оформление займа на ее имя. Также он предупредил, что ее сбережения в опасности, поэтому их нужно перевести на «безопасный счет». В результате девушка перевела все деньги на продиктованные номера карт и телефонов.

Теперь в деле разбирается полиция. Силовики возбудили уголовное дело.

Ранее суд отправил под домашний арест 58-летнюю женщину, похитившую 25 миллионов рублей у московской пенсионерки.