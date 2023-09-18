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19:50, 18 сентября 2023Ценности

Названа неуместная в аэропорту одежда

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Блогерша Амира Бессетт назвала неуместную в аэропорту одежду. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Специалистка по этикету призвала не надевать спортивные костюмы, кроп-топы и укороченные шорты. «Независимо от того, летите ли вы в жаркую или холодную страну, выпирающий живот и торчащие ягодицы — это не элегантно», — заявила она.

Кроме того, эксперт отметила чемоданы, оформленные логотипами люксовых брендов. «Они выглядят очень безвкусно, как будто вы купили их в Турции», — с иронией высказалась Бессетт.

В заключение инфлюэнсерша обратила внимание на то, что перед посадкой в самолет многие люди используют большое количество парфюма. По ее мнению, не стоит этого делать, поскольку резкие запахи духов могут спровоцировать у некоторых пассажиров головную боль.

В марте 2022 года стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду. По словам бортпроводницы, из соображений комфорта, практичности и безопасности во время полета не следует носить наряды, которые сковывают или ограничивают движения. Подобные изделия нарушают кровообращение, что может привести к тромбозу глубоких вен, а также вызвать дискомфорт в кишечнике.

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    Мария Винар
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