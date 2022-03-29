Стюардесса раскрыла самую неуместную на борту самолета одежду

Стюардесса раскрыла список одежды, неуместной на борту самолета, и назвала ей замену

Стюардесса American Airlines Андреа Фишбах раскрыла список самой неуместной одежды на борту самолета и назвала ей замену. Соответствующий материал приводит портал Who What Wear.

По словам бортпроводницы, из соображений комфорта, практичности и безопасности во время полета не следует носить наряды, которые сковывают или ограничивают движения. Подобные изделия способствуют нарушению кровообращения, что может привести к тромбозу глубоких вен, а также вызвать дискомфорт в кишечнике. «Вздутие живота — серьезная проблема даже для стюардесс, поэтому носите на талии что-то удобное, например, штаны на резинке», — посоветовала Фишбах.

Кроме того, одежда из полиэстера и предметы гардероба, оформленные бахромой, легко воспламеняются и могут быть опасны. Также не рекомендуется надевать аксессуары и обувь с металлическими вставками, туфли на каблуках, которые могут оказаться не только неудобными, но и нанести вред, а также шлепанцы и сандалии, приводящие к антисанитарному посещению туалетов самолета.

Стюардесса предупредила, что следует надевать наряды, которые полностью прикрывают тело, чтобы снизить риск повреждения кожного покрова при спуске с аварийного трапа в экстренной ситуации. Помимо этого, на борту нередко бывает прохладно, поэтому необходимо одеваться теплее или брать с собой дополнительную одежду и толстые носки. Среди других рекомендаций бортпроводницы — надевать колготки под юбку или платье, отдать предпочтение укороченным брюкам на резинке и захватить кашемировый шарф, который поможет подстроиться под температуру в салоне и придаст презентабельный вид.

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