При взрыве баллона с газом на российском заводе пострадал рабочий

На крыше завода в Бердске взорвался газовый баллон, пострадал рабочий

В Бердске Новосибирской области при взрыве газового баллона на заводе пострадал рабочий. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по российскому региону Евгений Лебедев, пишет Ngs.ru.

По его информации, баллон с газом взорвался на крыше электромеханического завода в Бердске. Пострадал рабочий — его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние россиянина как тяжелое.

Происшествие на российском предприятии произошло 16 сентября, но о нем стало известно только сейчас. Других подробностей о взрыве не приводится.

Ранее в Волгоградской области в многоквартирном жилом доме произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона. Хлопок произошел утром в поселке Привольный в 60 километрах к югу от областного центра.