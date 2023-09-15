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12:26, 15 сентября 2023Россия

В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

Под Волгоградом в многоквартирном доме взорвался газовый баллон

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Волгоградской области в многоквартирном жилом доме произошел взрыв. В МЧС предварительной причиной случившегося называют разгерметизацию газового баллона, сообщает сетевое издание V1.

Взрыв произошел утром в поселке Привольный в 60 километрах к югу от областного центра. Местные жители услышали громкий хлопок, после чего в двух домах выбило стекла, а на стенах появились трещины.

По словам главы Светлоярского района Владимира Фадеева, баллон принес один из местных жителей. «Поселок находится в процессе газификации, но до этого дома газ еще не довели», — пояснил он.

После взрыва горения не последовало, пострадавших нет, добавили в региональном главке МЧС.

Вечером 14 сентября в Махачкале газ взорвался в многоквартирном доме, после чего начался пожар. В Минэнерго Дагестана сообщили, что дом был подключен к газовым сетям незаконно самими жителями.

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    Алан Босиков
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