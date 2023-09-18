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14:01, 18 сентября 2023Путешествия

Иностранная авиакомпания начала взвешивать пассажиров перед посадкой

Тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров перед посадкой

Фото: Fabrizio Gandolfo / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой на самолет. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что с 15 сентября по 31 октября Bangkok Airways планирует собрать информацию о среднем весе путешественников. В объявлении также говорится, что эти данные необходимы сотрудникам иностранной авиакомпании, чтобы подтвердить, что фактический вес не превышает ограничения максимальной взлетной массы. Отмечается, что это имеет важное значение для безопасности и эффективности полета.

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«Мы гарантируем, что информация будет конфиденциальной и будет использоваться для обновления стандартной информации о весе пассажиров и багажа», — подчеркнули представители перевозчика.

Ранее сообщалось, что пассажир с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета British Airways и провел там три часа. Мужчина летел из Нигерии в Великобританию. Когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, турист понял, что не может подняться с кресла.

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    Марина Черняк
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