Жена Бибера показала лицо без макияжа

Американская модель Хейли Бибер поделилась новым снимком без макияжа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя жена певца Джастина Бибера опубликовала сторис, на котором показала лицо без косметики. На размещенном кадре манекенщица позирует в белом кроп-топе и плиссированной мини-юбке в клетку в сочетании с балетками и высокими носками. При этом волосы она убрала от лица, сделав укладку с эффектом мокрых прядей.

В то же время из аксессуаров на Бибер были массивный кулон с буквой B, а также золотые серьги. Знаменитость разместила фотографию в сторис, поэтому у подписчиков не было возможности оставить комментарии.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов ювелирного бренда Tiffany.