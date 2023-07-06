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10:26, 6 июля 2023Ценности

Жена Джастина Бибера появилась на публике в украшениях за 32 миллиона рублей

Модель Хейли Бибер появилась на вечеринке в украшениях за 32 миллиона рублей

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На ее образ обратили внимание журналисты издания PageSix.

26-летняя манекенщица опубликовала снимок в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором она продемонстрировала образ для вечеринки, организованной бизнесменом Майклом Рубином. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel.

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Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов (32,6 миллиона рублей) от ювелирного бренда Tiffany. Среди них ожерелья Victoria Vine за 139 тысяч долларов (12 миллионов рублей), Victoria Alternating Graduated за 9000 долларов (8 миллионов рублей) и Victoria Graduated Line за 74 тысячи долларов (6,4 миллиона рублей).

Помимо этого, жена Бибера примерила серьги-подвески с бриллиантами, стоимость которых составила 56,5 тысячи долларов (4,7 миллиона рублей).

В июне Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы собственного бренда. 26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в нижнем белье белого цвета, выливая на себя молочко для лица собственного косметического бренда Rhode.

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    Екатерина Ештокина
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