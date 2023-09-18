Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:58, 18 сентября 2023Силовые структуры

Уроженцы Херсонской области запустили БПЛА около московской больницы и попались

Уроженцев Херсонской области задержали после запуска БПЛА около клиники в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полиция задержала двоих уроженцев Херсонской области за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле московского клинико-диагностического центра в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанных доставили в отделение и отправили на допрос для установления возможной связи с украинскими спецслужбами. Их документы переданы в ФСБ.

По данным Telegram-канала, с помощью БПЛА задержанные могли отслеживать участников специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение в клинико-диагностическом центре. Кроме того, рядом с больницей на Кастанаевской улице находится офис Совета ветеранов ВС РФ, а также правоохранительных органов России.

Ранее в Пскове задержали владельца упавшего в российском аэропорту квадрокоптера.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Губерниев поспорил со спортсменами-чемпионами о допуске россиян на Олимпиаду

    Лавров встретился со своим китайским коллегой

    Росгвардия представила современные образцы вооружения и техники

    Определены эволюционные механизмы развития ожирения

    В Польше проведут расследование коррупции при выдаче виз

    Последствия спецоперации спецназа МВД в центре Москвы попали на видео

    Россиянам рассказали о ценах на бензин

    Популярный российский YouTube-блогер раскрыл размер первого заработка

    В ДНР раскрыли детали обстрела центра Донецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости