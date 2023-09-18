Уроженцы Херсонской области запустили БПЛА около московской больницы и попались

Уроженцев Херсонской области задержали после запуска БПЛА около клиники в Москве

Полиция задержала двоих уроженцев Херсонской области за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле московского клинико-диагностического центра в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Задержанных доставили в отделение и отправили на допрос для установления возможной связи с украинскими спецслужбами. Их документы переданы в ФСБ.

По данным Telegram-канала, с помощью БПЛА задержанные могли отслеживать участников специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение в клинико-диагностическом центре. Кроме того, рядом с больницей на Кастанаевской улице находится офис Совета ветеранов ВС РФ, а также правоохранительных органов России.

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