Уроженцы Херсонской области запустили БПЛА около московской больницы и попались
Полиция задержала двоих уроженцев Херсонской области за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) возле московского клинико-диагностического центра в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Задержанных доставили в отделение и отправили на допрос для установления возможной связи с украинскими спецслужбами. Их документы переданы в ФСБ.
По данным Telegram-канала, с помощью БПЛА задержанные могли отслеживать участников специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение в клинико-диагностическом центре. Кроме того, рядом с больницей на Кастанаевской улице находится офис Совета ветеранов ВС РФ, а также правоохранительных органов России.
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