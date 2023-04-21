Владельца упавшего в российском аэропорту квадрокоптера задержали

В Пскове задержали 38-летнего жителя, чей квадрокоптер упал в аэропорту

В Пскове задержали 38-летнего местного жителя, чей квадрокоптер упал в аэропорту Княгиня Ольга. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания. Полиция выясняет цель запуска квадрокоптера. Известно, что владелец дрона ранее не привлекался к ответственности.

Беспилотник размером 30 на 30 сантиметров нашли утром 19 апреля уборщики аэропорта рядом со стоянкой для самолетов. На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром». Взрывчатых веществ в квадрокоптере обнаружено не было.

5 апреля сообщалось, что росгвардейцы сбили квадрокоптер военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) автоматным огнем в Луганской народной республике (ЛНР).

