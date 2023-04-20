Росгвардия обследовала найденный в аэропорту Пскова беспилотник

Росгвардия: в аэропорту Пскова обнаружен беспилотник, взрывчатых веществ на нем нет

В аэропорту Пскова был найден беспилотник, взрывчатых веществ на нем не обнаружено. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Утром 19 апреля на место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» и обследовали квадрокоптер. После чего его передали сотрудникам правоохранительных органов для установления владельца.

Беспилотник размером 30 на 30 сантиметров обнаружили уборщики аэропорта рядом со стоянкой для самолетов.

20 апреля сообщалось, что в Белгородской области пограничники принудительно посадили беспилотник Вооруженных сил Украины, после чего он взорвался. Дрон заметили у села Мурома в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной. Он был начинен самодельным взрывным устройством — оно сдетонировало при падении. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.