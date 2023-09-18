Раскрыта связь между бюстгальтером девушки и ее характером

Психолог в сфере моды Эмма Кенни раскрыла связь между бюстгальтером девушки и ее характером. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По мнению эксперта, женщины, которые носят модель балконет, могут быть загадочными и немного игривыми. Те, кто предпочитает фасоны plunge (бюстгальтер с открытыми чашками, низкой перемычкой и нешироким поясом — прим. «Ленты.ру»), являются уверенными в себе личностями. «Вы готовы рисковать и погружаться глубоко в неизведанное, как в выборе одежды, так и жизненных приключениях», — объяснила психолог.

Любовь к бюстгальтерам, обеспечивающим эффект пуш-апа, указывает на внутренний дух и способность поднимать настроение окружающим. В то же время выбор в пользу корсетов делают те девушки, которые придерживаются традиционных ценностей и классическому стилю в одежде.

Кроме того, Кенни обратила внимание на спортивные бюстгальтеры и браллеты. В первом случае специалистка пояснила, что данная модель нижнего белья выделяет энергичность в характере, а во втором — свободу и непринужденность.

Вдобавок собеседница издания рассказала о женщинах, в гардеробе которых присутствуют бра без бретелек. «Смелая и дерзкая. Вы готовы к любым неожиданностям и не боитесь трудностей», — заключила она.

В апреле Эмма Кенни раскрыла связь между нижним бельем девушки и ее характером. Обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе, а шортов — спонтанны и готовы к различным испытаниям.