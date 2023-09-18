Нобелевский лауреат рассказал о чудом предотвращенной ядерной войне

Нобелевский лауреат ICAN: мир был на пороге ядерной войны в 1983 году

Человечество несколько раз было на пороге ядерной войны, которую удавалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

В качестве примера чудом предотвращенного глобального конфликта она назвала ложное срабатывание советской системы предупреждения о ракетном нападении США в 1983 году. Дежуривший в тот день в командном пункте Станислав Петров счел срабатывание системы ложным и не стал инициировать ответный ядерный удар, как должен был по протоколу.

Сандерс-Зарке подчеркнула, что решение Петрова фактически спасло мир от ядерной войны. «Кто знает, если бы в этом кресле сидел кто-то другой, принял бы он такое же решение и разговаривали ли мы с вами сегодня? Нам банально повезло, что в тот день дежурил именно Петров», — отметила она.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопроса о том, может ли ядерная война на Корейском полуострове в принципе начаться, не стоит. По его словам, конфликт неизбежен, вопрос лишь в том, когда и кто его начнет.

ICAN получила Нобелевскую премию мира в 2017 году за свой вклад в создание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Документ был принят в том же году в Штаб-квартире ООН, а в 2020 году вступил в силу после ратификации 50 странами. По состоянию на сентябрь 2023 года, свои подписи под договором поставили 92 страны, но среди нет ни одной ядерной.