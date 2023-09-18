Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась в откровенном видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица поделилась роликом, на котором она предстала в оголяющем тело мини-платье серебристого цвета. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен блестящими аппликациями, которые прикрывают обнаженную грудь знаменитости.

Кроме того, артистка примерила на камеру белое короткое платье, оформленное перьями. При этом ее образ дополнили остроносые черные туфли, чокер на шее и небрежный макияж в стиле smoky eyes.

Ранее певица Бритни Спирс станцевала у шеста в нижнем белье, состоящем из черных трусов на низкой посадке и красного топа. Помимо этого, звезда надела для ролика длинные белые сапоги на невысоком каблуке.