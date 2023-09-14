Бритни Спирс станцевала у шеста в нижнем белье

Американская певица Бритни Спирс показала новое откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость станцевала на камеру у шеста в нижнем белье, состоящем из черных трусов на низкой посадке и красного топа. Помимо этого, звезда надела длинные белые сапоги на невысоком каблуке.

Кроме того, артистка собрала светлые волосы средней длины в небрежный хвост. Среди прочего, на размещенном ролике видно, что Спирс отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала перчатку в тон наряду и несколько браслетов на левом запястье.

В августе Бритни Спирс станцевала топлес на камеру на фоне новостей о разводе. 41-летняя знаменитость станцевала, прикрывая оголенную грудь руками. Поп-исполнительница запечатлела себя лежащей на кровати в розовых трусах и ботфортах на шпильках черного цвета.