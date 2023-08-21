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09:33, 21 августа 2023Ценности

Бритни Спирс станцевала топлес на камеру на фоне новостей о разводе

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео на фоне новостей о разводе с мужем, тренером Сэмом Асгари. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость станцевала топлес на камеру, прикрывая оголенную грудь руками. Поп-исполнительница запечатлела себя лежащей на кровати в розовых трусах и ботфортах на шпильках черного цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в стиле smoky eyes.

Среди прочего на одном из других роликов Спирс позировала в блестящем мини-платье вместе с молодым человеком, имя которого не раскрывается. На размещенных кадрах видно, что последний облизал ногу певицы.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала мужа. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена певицы.

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    Карина Черных
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