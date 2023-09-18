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11:27, 18 сентября 2023Россия

Российский зерносушильный комплекс получил повреждения при обстреле ВСУ

Богомаз: зерносушильный комплекс в Брянской области поврежден при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Брянской области зерносушильный комплекс оказался поврежден в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона в Telegram.

Глава Брянской области уточнил, что обстрел попало село Лемешовка в Севском районе. Помимо зерносушильного комплекса, повреждения также получили хозяйственные помещения и трансформатор сельскохозяйственного предприятия.

Никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Других подробностей об обстреле не приводится.

14 сентября два жилых дома в селе Азаровка Брянской области получили повреждения в результате атаки ВСУ. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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