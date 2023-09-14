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20:43, 14 сентября 2023Россия

При обстреле Брянской области два жилых дома получили повреждения

Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждениях двух домов при обстреле ВСУ

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянской области два жилых дома получили повреждения. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — сообщил политик.

По его словам, строения получили частичные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.

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Ранее ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. В результате в населенном пункте приграничного российского региона было нарушено энергоснабжение. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил тогда Богомаз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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