При обстреле Брянской области два жилых дома получили повреждения
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Брянской области два жилых дома получили повреждения. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — сообщил политик.
По его словам, строения получили частичные повреждения. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил Богомаз.
Ранее ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. В результате в населенном пункте приграничного российского региона было нарушено энергоснабжение. Пострадавших в результате обстрела нет, отметил тогда Богомаз.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.