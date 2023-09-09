ВСУ обстреляли приграничный российский регион

ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате в населенном пункте приграничного российского региона было нарушено энергоснабжение. Глава Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

По словам Богомаза, пострадавших в результате обстрела нет. При этом были частично повреждены два жилых дома, добавил губернатор.

Также под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. «Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

8 сентября Минобороны России заявило об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.