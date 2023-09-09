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14:57, 9 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате в населенном пункте приграничного российского региона было нарушено энергоснабжение. Глава Брянской области заявил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

По словам Богомаза, пострадавших в результате обстрела нет. При этом были частично повреждены два жилых дома, добавил губернатор.

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Также под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. «Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

8 сентября Минобороны России заявило об уничтожении российскими средствами противовоздушной обороны беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

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