Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в приграничном регионе России
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией приграничной Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России.
Как сообщило ведомство, попытка дрона самолетного типа атаковать объекты на российской территории была пресечена 8 сентября в 15:00.
Ранее ВСУ дважды за два часа обстреляли село Новая Товолжанка в Белгородской области. Как рассказал губернатор региона, результате первого удара была повреждена хозяйственная постройка. При повторном обстреле осколки снаряда посекли фасад частного жилого домовладения. Пострадавших нет.
Кроме того, накануне Украина обстреляла из ствольной артиллерии село Новопетровка в Валуйском городском округе. ВСУ выпустили по населенному пункту четыре снаряда. Обошлось без пострадавших, однако в двух домовладениях выбило окна. Также после обстрела загорелась сухая трава.