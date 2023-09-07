ВСУ из артиллерии обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об артиллерийском обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из ствольной артиллерии. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

Он добавил, что в двух частных домовладениях в результате обстрела оказались выбиты окна. Также после обстрела загорелась сухая трава. На данный момент пожар потушен.

Ранее Гладков сообщал об артиллерийском обстреле окраины поселка Задорожный Краснояружского района. По его словам, в результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.