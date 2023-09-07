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16:17, 7 сентября 2023Россия

ВСУ из артиллерии обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об артиллерийском обстреле ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из ствольной артиллерии. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено четыре снаряда ствольной артиллерии. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

Он добавил, что в двух частных домовладениях в результате обстрела оказались выбиты окна. Также после обстрела загорелась сухая трава. На данный момент пожар потушен.

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Ранее Гладков сообщал об артиллерийском обстреле окраины поселка Задорожный Краснояружского района. По его словам, в результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались пять населенных пунктов региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Москва-Донбасс
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    Никита Абрамов
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