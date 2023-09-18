Таяние льдов изменило климат восемь тысяч лет назад

Quaternary Science Advances: таяние льдов изменило климат 8000 лет назад

Ученые Университета Лидса выяснили, что таяние ледникового покрова является вероятной причиной крупного события — изменения климата около 10 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Advances.

Более 8000 лет назад Северная Атлантика и Северная Европа испытали значительное похолодание из-за изменений в основной системе океанских течений, известной как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция, или AMOC. Считается, что причиной разрушения АМОК стал приток огромного количества пресной воды в соленые моря Северной Атлантики.

Исследователи взяли образцы керна из отложений в устье реки Итан, чтобы составить картину того, что происходило с уровнем моря в то время. Оказалось, что изменения уровня моря отклонялись от нормальных фоновых колебаний примерно на два миллиметра в год и достигали 13 миллиметров в год, при этом отдельные события приводили к повышению уровня воды в устье Итана, скорее всего, примерно на 2 метра.

Таким образом, существовало по крайней мере два основных источника пресной воды, которые стекали в Северную Атлантику, вызывая изменения в AMOC, а не один источник, как считалось ранее. Предполагалось, что источником пресной воды было гигантское озеро размером с Черное море, расположенное недалеко от территории северного Онтарио, однако оно было слишком маленьким, чтобы вызывать глобальное увеличение уровня моря. Вторым источником могла быть ледяная седловина Гудзонова залива, которая покрывала большую часть восточной Канады и северо-востока США.

В результате температура в Северной Атлантике и Европе упала на 1,5-5 градусов Цельсия, что продолжалось около 200 лет, при этом в других регионах потепление было выше среднего. Уровень осадков также повысился в Европе, в то время как в других частях мира, например в некоторых частях Африки, наблюдались более засушливые условия и продолжительные засухи.