Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути

MSK1: машинист МЦД-4 перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути

Электричка, следовавшая из Фрязино в Апрелевку по маршруту МЦД-4, внезапно изменила маршрут и отправилась в обратную сторону. На вопросы пассажиров машинист поезда предложил им выйти из вагонов прямо на пути и ждать новую электричку, пишет MSK1.

Поезд остановился на платформе в Реутове, простоял там около часа, а затем поехал в обратную сторону — в Железнодорожный. Пассажиры отметили, что предупреждения об изменении маршрута не было. После предложения машиниста некоторые пассажиры действительно спрыгнули на железнодорожные пути.

В пресс-службе МЖД рассказали, что на четвертом диаметре задерживалось несколько электричек. Для скорейшего ввода в график часть поездов была отменена, а часть проследовала по укороченным маршрутам, объяснили в организации.

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров был открыт 9 сентября. Маршрут МЦД-4 стал самым протяженным диаметром, на момент запуска он содержал 36 остановочных пунктов. На нем 38 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.