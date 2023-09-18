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22:10, 18 сентября 2023Мир

В Белом доме заявили о прогрессе ВСУ в контрнаступлении

Представитель Белого дома Кирби заявил о прогрессе ВСУ в контрнаступлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал о прогрессе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления, сообщает РИА Новости.

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — заявил он.

При этом представитель американской администрации не стал уточнять, в чем именно выражается успех украинских бойцов на фронте. Кирби добавил, что президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне 21 сентября намерен обсудить с ним ситуацию на Украине.

Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди допустил, что Байден может принять решение о вводе американских войск на Украину.

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    Марина Совина
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