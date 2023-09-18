Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19

Иммунолог Крючков: новый пик заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на ноябрь.

По его словам, рост числа заразившихся россиян отмечается с конца августа – начала сентября. Он добавил, что явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября. «Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата [населения] ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — отметил специалист.

Крючков считает, что осенняя волна заболеваемости COVID-19 достигнет максимального подъема в ноябре, а в декабре пойдет на спад. Однако в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

В конце августа профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сообщил, что появление нового варианта COVID-19 серьезно осложняет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России и во всем мире. Он предупредил россиян о новом подъеме заболеваемости.