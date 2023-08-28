Россиян предупредили об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

Вирусолог Чепурнов заявил об осложнении ситуации с COVID-19 из-за нового штамма

Появление нового варианта COVID-19 серьезно осложняет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России и во всем мире. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он предупредил россиян о новом подъеме заболеваемости.

Вирусолог отметил, что ни у кого не было сомнений в том, что коронавирус вернется осенью в виде новой волны.

«Так же было очевидно, что тяжесть заболевания стала спадать. Играет огромную роль то, что мы вакцинированы, переболели. Мы уже перестали дифференцировать, какой версией ОРЗ или ОРВИ, как это у нас принято называть, мы сейчас недомогаем — то ли это что-то аденовирусное, то ли что-то сезонное, то ли это омикрон, который сегодня функционирует в качестве представителя ковида», — сообщил Чепурнов.

По словам специалиста, ситуация неожиданно усложнилась примерно неделю назад, когда выявился новый вариант коронавируса.

«Ситуация снова стала необычной. Она напоминает ту, которая была, когда появился омикрон. Тогда очень много говорилось о том, что непонятно, как он себя поведет и насколько будет опасен, поскольку у него было огромное количество мутаций — больше трех десятков. В этот раз новый появившийся вариант имеет 34 мутации», — поделился он.

Из-за большого количества мутаций появляются большие отличия от той конфигурации, против которой были сконструированы последние вакцины. За счет этого новая версия коронавируса довольно быстро распространяется по разным странам Александр Чепурнов профессор вирусологии

«Я думаю, что появление этого нового варианта очень серьезно осложнит сегодняшнюю ситуацию. Тем более в контексте того, что этому будут сопутствовать обычные осенние осложнения, которые тоже играют большую роль в том, как распространяются различные простудные заболевания», — заключил вирусолог.

Согласно еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10 июля по 6 августа число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 80 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. За этот период зарегистрировали 1,5 миллиона новых случаев.

10 августа ВОЗ сообщила, что в мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма коронавируса — EG.5 «Эрис».