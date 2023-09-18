В ВСУ заявили о катастрофичности первой фазы контрнаступления

El Pais: боец ВСУ заявил о катастрофичности первой фазы контрнаступления

Украинский военнослужащий заявил о катастрофичности первой фазы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью испанской газете El Pais.

По словам бойца ВСУ с позывным Кук, первая фаза контрнаступления в июне-июле отметилась «мясными» штурмами. Военный также обратил внимание, что были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленные странами НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о трудностях контрнаступления ВСУ, признавая, что оно проходит медленно. Глава республики сообщил, что российские минные поля и артиллерия остановили наступление западной бронетехники, а противостояние на фронте превратилось в артиллерийскую дуэль.