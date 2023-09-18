Иммунолог предупредил о десятках изменений в новом варианте коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о сильном отличии «пиролы» от старых видов коронавируса

Вариант коронавируса «пирола» может серьезно и крайне негативно сказаться на эпидемиологическом процессе в случае, если выяснится, что он не только более заразен, но и более патогенен и летален, чем предыдущие версии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«У "пиролы" очень большая разница с предыдущими вариантами по антигенному составу, произошло более 30 замен. Это самые большие изменения в антигенном составе омикрон-линии за год с лишним. К примеру, "эрис" имел всего одну-две замены. Так что эффективная заразность, в любом случае, заметно увеличена», — предупредил Крючков.

Он также напомнил, что ранние исследования нового варианта вируса не выявили значительных изменений в патогенности. Вместе с тем, если подобная динамика все же будет обнаружена, это значительно скажется на эпидпроцессе.

Самое важное в этой истории — это даже не факт прихода "пиролы", а то, что эволюция вируса продолжается, а значит, со временем эти тлеющие очаги коронавируса могут перерасти в пожар. Если серьезных скачков заразности, скорее всего, уже не будет — существуют определенные видовые барьеры, — то патогенность, летальность вполне могут варьироваться, резервы для роста там большие Николай Крючков иммунолог

Крючков предупредил, что в случае, если «пирола» покажет значительный рост патогенность, свойства вируса на популяционном уровне сильно изменятся. Но даже без этого новый вариант вируса внесет свой негативный вклад.

«Исходные данные по "пироле" говорили, что патогенность и летальность не изменились. Но, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делает какие-то заявления, то, возможно, появились какие-то новые данные», — допустил иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрон-штамма. Также сообщалось, что результаты исследований, которые проводили в Китае и Швеции, говорят о том, что «пирола» не рассматривается как «второе пришествие омикрона».