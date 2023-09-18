Роспотребнадзор раскрыл подробности о новом варианте коронавируса

Роспотребнадзор: вариант коронавируса пирола более заразен, чем омикрон

Новый вариант коронавируса пирола имеет ряд дополнительных мутаций и более заразен в сравнении с ранее обнаруженными вариантами омикрон-штамма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) пирола имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в сообщении.

Также в службе отметили, что вакцины, созданные под омикрон-штамм, эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания. В России, добавили в Роспотребнадзоре, существуют тесты для выявления нового варианта, а также препараты для эффективного лечения.

Помимо этого, результаты исследований, которые проводили в Китае и Швеции, говорят о том, что пирола не рассматривается как «второе пришествие омикрона».

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на ноябрь. По его словам, рост числа заразившихся россиян отмечается с конца августа — начала сентября.