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11:47, 18 сентября 2023Среда обитания

Дачникам перечислили растения для посадки осенью

Агроном Коврижных: осенью дачникам рекомендуется высаживать груши и яблони

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В осенний период лучше всего высаживать кустарники, которые пускают корни в течение короткого времени, рассказала «БелНовости» агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Специалист посоветовала высаживать груши, отметив, что растение лучше всего приживется, если посадить его в первой половине или хотя бы в середине сентября. Рекомендуется выбрать уголок сада, ориентированный на юг. Хорошо приживется и яблоня, при этом важно планировать посадку не менее чем за месяц до наступления заморозков.

Коврижных отметила, что в многие дачники опасаются высаживать новые кустарники и деревья в сентябре и октябре. При этом специалист указала, что это хорошее время для расширения сада.

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Агроном также посоветовала высаживать сливу и крыжовник. Для посадки этих кустарников важно выбрать зимостойкие сорта. Вишню же желательно сажать у ограждения или постройки. Для малины важна температура, при которой будет высаживаться растение — днем она должна быть не менее плюс десяти градусов. Для смородины также важно выбрать раннеспелый зимостойкий сорт.

По словам Коврижных, важно не только правильно подобрать сорта, но и соблюдать базовые правила агротехники для каждой культуры.

Ранее садоводам напомнили о правильном завершении дачного сезона. Так, для хорошего урожая в следующем сезоне важно подготовить теплицы и грядки к зимним холодам, а также обработать и избавить от вредителей плодовые и ягодные деревья.

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    Мария Черкасова
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