Садоводам напомнили о правильном завершении дачного сезона

Эксперт Ганичкина: хороший урожай невозможен без подготовки теплиц к холодам

Садоводам рассказали, о чем не стоит забывать, завершая дачный сезон. Залогом хорошего урожая в следующем году станет правильная подготовка теплиц и грядок к зимним холодам, заявила автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в разговоре с телеканалом «360».

Закрывая сезон, нельзя оставить без внимания теплицы, ведь уже весной начинается высадка растений. «После сбора последнего урожая все деревья — как плодовые, так и ягодные — обрабатывают от болезней и вредителей. Это нужно сделать обязательно, иначе они к следующему году увеличатся», — предупредила Ганичкина. Подкормить деревья и многолетние цветы можно специальными удобрениями, доступными в садоводческих магазинах.

Хороший урожай озимого чеснока, посадка которого начинается в октябре, по словам Ганичкиной, обеспечит специальная подготовка грядок. Их необходимо перекопать и, добавив удобрения, и укрыть. Обработка фунгицидом желательна для грядок, на которых в открытом грунте выращивались огурцы и помидоры.

Осенью вдобавок стоит позаботиться о саженцах. «Но к этому вопросу нужно подойти ответственно. Например, если покупаете яблоню-двухлетку, надо обратить внимание, чтобы в высоту она была полтора метра, а боковые веточки были развиты», — добавила эксперт.

Ганичкина также напомнила садоводам о мерах безопасности. Она призвала не забывать о риске возникновения пожара при пале сухой травы. Ботву, по ее мнению, стоит прятать в железные бочки в целях пожарной безопасности и сжигать ее постепенно. Накопленная древесная зола послужит хорошим удобрением для любых овощных пород.

Ранее стало известно о сентябрьском лидере продаж среди российских дачников. Им стал садовый фонтан — его продажи выросли на 176 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Согласно исследованию, средний чек на покупку товаров для дачи по России при этом вырос на 8 процентов по сравнению сентябрем 2022-го.