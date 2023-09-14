Россияне бросились скупать один вид товаров для дачи

«ВсеИнструменты.ру»: дачники бросились скупать товары для отдыха на участке

В сентябре 2023 года российские дачники бросились скупать товары для обустройства мест отдыха на участке. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее всего интерес россиян вырос к садовым фонтанам — на 176 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Высоким спрос также оказался на покупку бассейнов (плюс 18 процентов) и товаров для готовки на огне (плюс 74 процента). В топ товаров последней категории категории вошли ольховая щепа для копчения, щетки для чистки гриля и разборные мангалы.

В целом продажи товаров для отдыха в саду по стране выросли на 13 процентов. Среди популярной у россиян продукции такого типа специалисты также назвали липкие ленты от мух, домики-ловушки от тараканов, противомоскитные сетки и электрические мухобойки. Помимо этого, по данным аналитиков, спрос увеличился на лестницы (плюс 41 процент), газонокосилки (плюс 39 процентов) и бензоинструмент (плюс 28 процентов).

Однако специалисты отмечают, что относительно прошлых лет общий спрос россиян на товары для дачи оказался не таким высоким — по сравнению с сентябрем 2022-го он вырос на 5 процентов, в то время как годом ранее наблюдался скачок интереса в 91 процент.

Средний чек на покупку товаров для дачи по России при этом вырос на 8 процентов по сравнению сентябрем 2022-го. Сильнее всего рост цен ощутили владельцы загородных участков в Челябинске (плюс 24 процента), Воронеже (плюс 14 процентов) и Нижнем Новгороде (плюс 10 процентов).

«Причины такого покупательского поведения могут быть связаны с уменьшением количества дачников год к году, исходя из данных Росстата. Также снижение спроса можно объяснить тем, что многие садоводы активно закупались и планировали покупку дачной техники и расходников в начале сезона, поэтому в конце лета востребованность в такой продукции уменьшилась, хотя в отдельных регионах и категориях товаров для дачи и сада отмечался достаточно высокий спрос», — прокомментировал Сергей Денисенко, руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру».

Ранее россиян предупредили о рисках сжигания сухой травы и мусора на даче. По словам экспертов, это чревато пожаром и крупным штрафом. Размер взыскания с нарушителя может достичь 50 тысяч рублей, если пламя перекинулось на соседние постройки и деревья.