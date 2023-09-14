Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:10, 14 сентября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид товаров для дачи

«ВсеИнструменты.ру»: дачники бросились скупать товары для отдыха на участке

Фото: SimonEvans / Shutterstock / Fotodom

В сентябре 2023 года российские дачники бросились скупать товары для обустройства мест отдыха на участке. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее всего интерес россиян вырос к садовым фонтанам — на 176 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Высоким спрос также оказался на покупку бассейнов (плюс 18 процентов) и товаров для готовки на огне (плюс 74 процента). В топ товаров последней категории категории вошли ольховая щепа для копчения, щетки для чистки гриля и разборные мангалы.

В целом продажи товаров для отдыха в саду по стране выросли на 13 процентов. Среди популярной у россиян продукции такого типа специалисты также назвали липкие ленты от мух, домики-ловушки от тараканов, противомоскитные сетки и электрические мухобойки. Помимо этого, по данным аналитиков, спрос увеличился на лестницы (плюс 41 процент), газонокосилки (плюс 39 процентов) и бензоинструмент (плюс 28 процентов).

Материалы по теме:
«Он заполонит все» Как борщевик стал одной из главных проблем России и можно ли ее решить?
«Он заполонит все»Как борщевик стал одной из главных проблем России и можно ли ее решить?
18 августа 2023
Человечество рискует потерять шампанское и просекко. Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
Человечество рискует потерять шампанское и просекко.Когда и почему люди останутся без популярного алкоголя?
5 сентября 2023

Однако специалисты отмечают, что относительно прошлых лет общий спрос россиян на товары для дачи оказался не таким высоким — по сравнению с сентябрем 2022-го он вырос на 5 процентов, в то время как годом ранее наблюдался скачок интереса в 91 процент.

Средний чек на покупку товаров для дачи по России при этом вырос на 8 процентов по сравнению сентябрем 2022-го. Сильнее всего рост цен ощутили владельцы загородных участков в Челябинске (плюс 24 процента), Воронеже (плюс 14 процентов) и Нижнем Новгороде (плюс 10 процентов).

«Причины такого покупательского поведения могут быть связаны с уменьшением количества дачников год к году, исходя из данных Росстата. Также снижение спроса можно объяснить тем, что многие садоводы активно закупались и планировали покупку дачной техники и расходников в начале сезона, поэтому в конце лета востребованность в такой продукции уменьшилась, хотя в отдельных регионах и категориях товаров для дачи и сада отмечался достаточно высокий спрос», — прокомментировал Сергей Денисенко, руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру».

Ранее россиян предупредили о рисках сжигания сухой травы и мусора на даче. По словам экспертов, это чревато пожаром и крупным штрафом. Размер взыскания с нарушителя может достичь 50 тысяч рублей, если пламя перекинулось на соседние постройки и деревья.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Российский полковник рассказал о состоянии украинской авиации

    Украина продолжила сокращать поставки зерна на мировые рынки

    Зеленского предупредили о грядущей революции

    Невеста услышала тост матери на свадьбе и покинула торжество

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дачи

    На Украине рассказали о разработке роботизированного оружия и дронов

    Россиянка описала женщин в Европе фразой «они гордятся тем, чего у нас стыдятся»

    В Европе назвали угрозой рекордные продажи оружия Украине

    Российские войска сорвали две атаки ВСУ под Красным Лиманом

    Эндокринолог перечислила самые вредные популярные углеводные продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости