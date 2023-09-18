Модель OnlyFans показала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man

Британская манекенщица Деми Роуз показала откровенный образ, в котором она появилась на скандальном фестивале Burning Man. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала в пустыне американского штата Невада в блестящем наряде красного цвета, который состоял из длинного тренча, надетого поверх блестящего нижнего белья. На размещенных кадрах видно, что бюстгальтер, покрытый стразами, был выполнен в виде пламени. При этом на шее инфлюэнсера красовался чокер с цветком.

Среди прочего Роуз надела очки для катания на лыжах или сноуборде, а длинные волосы распустила. В то же время на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Ее образ дополнили красные браслеты и несколько колец с разным дизайном.

Ранее в сентябре десятки тысяч посетителей фестиваля Burning Man застряли в месте проведения мероприятия из-за ливней. Несколько дней люди находились в условиях ограниченных запасов еды и воды, пока размытые дороги были заблокированы.