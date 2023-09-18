Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 18 сентября 2023Ценности

Модель OnlyFans показала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз показала откровенный образ, в котором она появилась на скандальном фестивале Burning Man. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала в пустыне американского штата Невада в блестящем наряде красного цвета, который состоял из длинного тренча, надетого поверх блестящего нижнего белья. На размещенных кадрах видно, что бюстгальтер, покрытый стразами, был выполнен в виде пламени. При этом на шее инфлюэнсера красовался чокер с цветком.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Среди прочего Роуз надела очки для катания на лыжах или сноуборде, а длинные волосы распустила. В то же время на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Ее образ дополнили красные браслеты и несколько колец с разным дизайном.

Ранее в сентябре десятки тысяч посетителей фестиваля Burning Man застряли в месте проведения мероприятия из-за ливней. Несколько дней люди находились в условиях ограниченных запасов еды и воды, пока размытые дороги были заблокированы.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

    Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

    Модель OnlyFans показала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man

    Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России

    В ДНР сообщили о гибели командира бригады ВС России

    Германии посоветовали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

    В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

    Телескоп Уэбба сделал снимок сверхзвуковой струи от новорожденной звезды

    Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости