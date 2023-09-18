В ДНР раскрыли детали обстрела центра Донецка

СЦКК ДНР: центр Донецка обстреляли ракетами М-31 из РСЗО HIMARS

Центр Донецка обстреляли ракетами М-31 с осколочными боеголовками из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такие детали раскрыли в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), передает РИА Новости.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная)», — заявили в СЦКК.

Ранее в центре Донецка у здания администрации произошли взрывы. Было как минимум одно попадание в здание.