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20:41, 18 сентября 2023Мир

Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

Sky News: в Болгарии уничтожили упавший беспилотник с минометной миной

Кадр: Hotel Restaurant Tyulenovo

В Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с минометной миной, приземлившийся на черноморском курорте страны. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что утром на место происшествия было направлено специальное подразделение для проверки и обезвреживания БПЛА. По итогам проверки Министерство обороны Болгарии сообщило, что транспортировка дрона с минометной миной в другое место невозможна.

«Дрон был уничтожен в результате контролируемого взрыва, осуществленного группой по обезвреживанию бомб болгарской армии», — говорится в сообщении.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев не уточнил информацию, откуда прилетел беспилотник и как он достиг границ страны-члена НАТО, однако подчеркнул, что конфликт на Украине «неизбежно связан с ростом рисков для безопасности».

Дрон с минометной миной упал утром 18 сентября на севере Черноморского побережья Болгарии. Уточнялось, что 82-миллиметровая мина обнаружена на берегу в районе села Тюленово. Около 30 туристов из близлежащей гостиницы были эвакуированы.

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    Варвара Кошечкина
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