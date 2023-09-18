Российскому бизнесу предрекли невозвращение на Запад

Титов: российские предприниматели не вернутся на Запад из-за выгоды на Востоке

Представители российского бизнеса не захотят возвращаться на Запад после того, как запустились на Востоке, где работать сейчас выгоднее, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью «Интерфаксу».

По словам бизнес-омбудсмена, оставленные россиянами западные рынки перенасыщены инвестициями и слегка «неповоротливы», поэтому возвращения туда отечественных предпринимателей ждать не стоит даже в случае улучшения политических отношений.

Титов, предрекший невозвращение российского бизнеса на Запад, уточнил, что с его точки зрения работать на Востоке интереснее. В качестве примера такой тенденции он привел обнаруженное в Индии оборудование для пищевой промышленности, которое стоит в два раза дешевле западных аналогов и, согласно «первым впечатлениям», по качеству ему не уступает.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов предположил, что в случае снятия санкций ушедшим из России западным компаниям будет труднее вернуться на отечественный рынок, чем после распада СССР, поскольку в 90-е они практически не испытывали здесь конкуренции.