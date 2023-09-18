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11:41, 18 сентября 2023Экономика

Российскому бизнесу предрекли невозвращение на Запад

Титов: российские предприниматели не вернутся на Запад из-за выгоды на Востоке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Представители российского бизнеса не захотят возвращаться на Запад после того, как запустились на Востоке, где работать сейчас выгоднее, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью «Интерфаксу».

По словам бизнес-омбудсмена, оставленные россиянами западные рынки перенасыщены инвестициями и слегка «неповоротливы», поэтому возвращения туда отечественных предпринимателей ждать не стоит даже в случае улучшения политических отношений.

Титов, предрекший невозвращение российского бизнеса на Запад, уточнил, что с его точки зрения работать на Востоке интереснее. В качестве примера такой тенденции он привел обнаруженное в Индии оборудование для пищевой промышленности, которое стоит в два раза дешевле западных аналогов и, согласно «первым впечатлениям», по качеству ему не уступает.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов предположил, что в случае снятия санкций ушедшим из России западным компаниям будет труднее вернуться на отечественный рынок, чем после распада СССР, поскольку в 90-е они практически не испытывали здесь конкуренции.

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    Дмитрий Воронин
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