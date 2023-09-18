Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

Эрдоган в ООН обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит зерновую сделку и ситуацию на Украине с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

«Господин президент примет генсека НАТО Йенса Столтенберга в Турецком доме в Нью-Йорке. Будет обсуждена актуальная повестка, это ситуация в Украине, черноморская зерновая инициатива и, конечно же, сотрудничество по линии Турция — НАТО», — заявили в канцелярии Эрдогана.

Ранее стало известно, что Эрдоган запланировал новый разговор с главой России Владимиром Путиным. Отмечается, что переговоры с большой долей вероятности состоятся по возвращении Эрдогана из США, где он обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем и другими лидерами конкретные предложения по возобновлению зерновой сделки.