Стала известна дата встречи глав МИД стран Евросоюза по Украине

Ansa: встреча глав МИД стран Евросоюза в Киеве пройдет в начале октября

Встреча глав МИД стран Евросоюза в Киеве пройдет в начале октября. Об этом сообщает итальянское информагентство Ansa.

«Целью встречи является продолжение пути политической интеграции, демонстрация поддержки ЕС в критический момент для Украины, увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, особенно в случае их уклонения со стороны России в сфере высоких технологий», — сообщили агентству источники.

Также уточняется, что одной из тем саммита станет провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источники сообщают, что представители стран ЕС обсудят возможные меры помощи Украине в данном вопросе.

Ранее в Европе раскрыли возможное содержание нового пакета санкций против России. По данным Bloomberg, в новый 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может включить передачу Украине замороженных активов Центрального банка России.