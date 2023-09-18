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15:45, 18 сентября 2023Мир

В Европе раскрыли возможное содержание нового пакета санкций против России

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС может включить передачу Украине активов России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может включить передачу Украине замороженных активов Центрального банка России. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, новые санкции планируется ввести в октябре 2023 года и, помимо передачи Киеву российских активов, также могут касаться ограничений в области ядерной и газовой энергетики, а также сферы IT-услуг.

31 июля евродепутат от Германии Гуннар Бек рассказал, что Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12-го пакета санкций. Эти ограничения начали разрабатывать в конце июня.

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    Глеб Бажуткин
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