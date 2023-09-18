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19:23, 18 сентября 2023Наука и техника

Определены эволюционные механизмы развития ожирения

PNAS: выявлены эволюционные механизмы развития ожирения

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Специалисты из Школы биомедицинских наук Кентского государственного университета (США) определили эволюционные механизмы развития ожирения у людей и других приматов. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS.

В ходе работы авторы изучили иннервацию нейропептида Y (NPY) в прилежащем ядре головного мозга у различных видов приматов, включая людей. Ученые были сосредоточены на том, чтобы выявить его роль в эволюции мозга, в формировании зависимостей и расстройств пищевого поведения. Для этого они проанализировали образцы мозга 74 приматов, где семь были представителями Homo sapiens, а 13 — человекоподобными обезьянами.

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Команда обнаружила, что сочетание повышенного содержания NPY и дофамина в прилежащем ядре, вероятно, способствовало ускорению развития мозга у человека. Они также предположили, что эта же комбинация сделала людей уязвимыми к расстройствам пищевого поведения и злоупотреблению психоактивными веществами. Таким образом, аддиктивные расстройства могут иметь эволюционное происхождение.

В августе сотрудники Миланского университета Бикокка доказали, что у людей с ожирением существуют особенности в связях в области мозга, называемой вентральной областью покрышки. Это регион регулирует мотивацию и вознаграждение.

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    Елена Апазиди
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