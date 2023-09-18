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00:12, 19 сентября 2023Мир

На Западе предрекли отказ Словакии от помощи Украине при победе Роберта Фицо

AP: Словакия откажется от помощи Украине в случае победы экс-премьера Фицо
СюжетСанкции против России:
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Mateusz Wlodarczyk / Globallookpress.com

Словакия откажется от помощи Украине и не станет поддерживать антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в случае победы бывшего премьер-министра страны, главы партии Smer Роберта Фицо на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Политик выступает против санкций ЕС в отношении России, он также сомневается в способности Вооруженных сил Украины вытеснить российские войска и намерен заблокировать вступление страны в НАТО, говорится в материале.

«Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от своего демократического курса. Его победа станет частью устойчивой тенденции, которая охватила всю Европу», — отмечается в статье.

Агентство также сообщает, что среди жителей восьми опрошенных стран именно словаки относятся к США с наибольшим недоверием. Также 51 процент респондентов считает, что ответственность за украинский конфликт несут либо Запад, либо Киев.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия прекратит выделять помощь Украине в случае победы оппозиционной партии Smer. По его мнению, необходимо содействовать поиску компромисса между Россией и Украиной.

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    Марина Совина
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