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14:33, 18 сентября 2023Мир

В Словакии заявили о возможном отказе от помощи Киеву

Экс-премьер Фицо: Словакия прекратит помощь Киеву в случае победы оппозиции
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия прекратит выделять помощь Украине в случае победы оппозиционной партии Smer. Об этом заявил экс-премьер страны и лидер парии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Если Smer войдет в правительство, мы прекратим поставки на Украину каких-либо боеприпасов или оружия», — заявил политик.

Он также добавил, что поставки западными странами вооружений Киеву в любом случае не изменят ход боевых действий и не повлияют ситуацию. По его мнению, необходимо содействовать поиску компромисса между Россией и Украиной.

Ранее авторы Financial Times предупредили, что результат предстоящих парламентских выборов в Словакии может повлиять на поддержку Украины Западом, так как к власти могут прийти политики, критикующие помощь Киеву и симпатизирующие России.

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    Максим Габриелян
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