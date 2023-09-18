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22:22, 18 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали продукты-провокаторы прыщей

Дерматолог Козлова назвала белый хлеб и молоко продуктами-провокаторами прыщей

Фото: Mirza Mustofa / Unsplash

Спровоцировать появление прыщей могут белый хлеб, молоко и еще ряд продуктов, заявила врач-дерматолог Наталья Козлова. Их она перечислила россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Козловой, вероятность возникновения высыпаний на коже значительно повышается, если в рационе присутствуют в большом количестве белый рис, белый хлеб, молоко и молочные продукты, газированные напитки. Также провокаторами прыщей врач назвала шоколад, пирожные и сладкую выпечку. «Сахар и углеводы, содержащиеся в этих продуктах, имеют высокий гликемический индекс, что, в свою очередь, усиливает выработку жира в коже», — объяснила дерматолог.

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В то же время, как отметила Козлова, улучшить состояние кожи поможет включение в рацион пищи, богатой клетчаткой. Такие доступные продукты, как яблоки, бобы, морковь, овсянка, помогают контролировать уровень сахара в крови и тем самым способствуют предотвращению проблем с высыпаниями. Кроме того, дерматолог посоветовала людям с акне в умеренном количестве употреблять орехи. Эта категория продуктов богата витамином Е и селеном, защищающими клетки от воспаления и повреждения.

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    Наталья Обрядина
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