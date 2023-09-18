Появилось видео уничтожения личного состава ВСУ под Артемовском FPV-дроном

РИА Новости опубликовало видео удара FPV-дроном по солдатам ВСУ под Артемовском

Отряд «Викинг» уничтожил ударом FPV-дрона группу украинских солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Видео опубликовал Telegram-канал «РИА Новости: ДНР».

Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили личный состав ВСУ, засевший в частном доме на артемовском направлении. Дрон-камикадзе прилетел точно в окно дома, где укрывался противник.

Ранее в сети появилось видео удара четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Поражение наступающим подразделениям украинской армии нанесли при помощи унифицированного модуля планирования и коррекции.