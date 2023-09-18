Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

Россиянка объявила голодовку у здания администрации Кубани из-за снесенного дома

Жительница Геленджика устроила голодовку у здания администрации Краснодарского края из-за того, что вложила деньги в новостройку и осталась без жилья. Компенсацию за квартиру женщина не может получить с 2014 года, пишет KrasnodarMedia.

Пострадавшая рассказала, что продала свою квартиру в Улан-Удэ и вложила вырученные деньги в покупку новой в курортном городе. Строить здание по адресу ул. Красногвардейская, 79 начали в 2011 году и обещали полностью сдать в 2013-м. Однако в 2014-м Верховный суд признал строительство незаконным, и 14-этажное здание снесли. В результате без квартир остались десятки человек — пострадавшим до сих пор не удалось добиться компенсации.

«Когда у меня не хватит здоровья для голодания, меня заменит кто-то из других пострадавших», — заявила женщина. Она поделилась, что в ноябре 2022-го уже объявляла в столице Кубани двухдневную голодовку. Вопрос обещали решить, но за десять месяцев изменений нет.

Ранее голодовку объявили жители Читы, чтобы привлечь внимание властей российского города к своей проблеме. Пострадавшие проживали в доме №39 в микрорайоне Северный. Здание построили в 1989 году, а через семь лет после завершения работ стены покосились. В 2021 году угол наклона оказался превышен в 16 раз, из-за чего всех жильцов выселили из их квартир.