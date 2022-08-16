Лишившиеся дома жители российского города устроили голодовку

Лишившиеся дома жители Читы устроили голодовку

Лишившиеся дома жители Читы устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей российского города к своей проблеме. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Пострадавшие проживали в доме № 39 в микрорайоне Северный. Здание построили в 1989 году, а через семь лет после завершения работ стены покосились. В 2021 году угол наклона оказался превышен в 16 раз, из-за чего всех жильцов выселили из их квартир.

Собственники не получили ни новое жилье, ни компенсацию. Разговоры с администрацией города не помогли, поэтому пострадавшие решили отказаться от еды и воды на неопределенный срок ради исправления ситуации.

В ноябре 2021 года голодовку объявила сотрудница полиции Челябинска Яна Кириллова. Таким образом женщина выразила протест против решения администрации города выселить ее и коллег из служебных квартир. Полицейские записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств. В декабре Кириллову уволили из МВД, официальной причиной стало нарушение служебной дисциплины.