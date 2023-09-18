Сын Байдена подал в суд на Налоговое управление США

CNN: Хантер Байден подал в суд на налоговую службу за раскрытие личных данных

Сын президента США Джо Байдена Хантер подал в суд на Налоговое управление США (IRS). Об этом сообщает CNN.

Он утверждает, что налоговая служба незаконно раскрыла информацию о его налоговой декларации и не установила гарантий для обеспечения конфиденциальности его личных записей. Сын американского лидера требует предъявить все связанные с делом документы, а также 1000 долларов за каждое несанкционированное раскрытие и оплату услуг адвокатов.

Иск, поданный в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, основан на информации, обнародованной агентами налоговой службы Гэри Шепли, Джозефом Зиглером и их адвокатами в публичных заявлениях, показаниях в Конгрессе и интервью.

«Иск касается решения сотрудников Налогового управления США, их представителей и других лиц игнорировать свои обязательства и неоднократно и намеренно публично раскрывать и распространять данные о налоговых декларациях Хантера Байдена», — устанавливается в иске.

Ранее стало известно, что Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия при употреблении наркотиков. По совокупности трех предъявленных обвинений сыну американского лидера грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.