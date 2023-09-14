Сыну Байдена предъявили обвинения в хранении оружия при употреблении наркотиков

NBC: сыну Джо Байдена предъявили обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия при употреблении наркотиков. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что два пункта обвинения связаны с тем, что Хантер Байден якобы подал документ, утверждающий, что он не употреблял наркотики в момент покупки револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

Согласно документам суда, сыну американского лидера по совокупности трех предъявленных обвинений грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Ранее прокуроры и агенты Федерального бюро расследований США, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, стали объектами угроз и преследований со стороны американской общественности, представители которой считают, что они недостаточно жестко относились к сыну президента США.

